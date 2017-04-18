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Tırdan kaçan angus Mersin Limanı'nı birbirine kattı

Mersin'e, Brezilya'dan getirilen angus ırkı ineklerden biri TIR'a yüklendiği sırada kaçarak Mersin Limanı'nı birbirine kattı.

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Rıhtıma yanaşan gemide bulunan angusların özel hazne kullanılarak TIR'a yüklendiği sırada, biri atlayarak kaçtı. Liman içerisine giden angus, kendisini kovalayanlardan kaçarken, yurtdışına gönderilmek üzere bekleyen sıfır 2 araca çarparak zarar verdi. Bir süre sonra denize atlayan angusu kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verildi. Angusu kurtarmak için harekete geçen ekipler, bot yardımı ile kayalıklara doğru çekilen hayvanın boynuna ip geçirerek kayalıklardan kurtardı. Yeniden kaçmaya başlayan hayvan korkunca kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye ekiplerine saldırdı.
 
Limanı birbirine katan ve ekiplere zor anlar yaşatan hayvan, 4 uyuşturucu iğne ile sakinleştirildi. 5'nci saatin sonunda, aksiyon filmlerini aratmayan bir kovalamaca sonucu kendinden geçen angusun ayakları bağlanarak vinç yardımı ile TIR'a yüklendi.
 

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