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TIR'ın altına giren cipin sürücüsü öldü

UŞAK'ın Banaz İlçesi'nde, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarparak altına giren cipin sürücüsü 42 yaşındaki Günal Bayraktar öldü.

  • DHA
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Kaza, dün (salı) saat 23.30 sıralarında, Banaz- Afyonkarahisar Karayolu'nun Kuşdemir Köyü kavşağında meydana geldi. Günal Bayraktar, yönetimindeki 06 HKS 57 plakalı cipin, iddiaya göre, aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cip, yol kenarında park halinde bulunan 64 FS 664 plakalı TIR'a arkadan çarparak altına girdi. Hurdaya dönen cipi gören vatandaşlar kazayı, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bayraktar'ın öldüğü belirledi. İtfaiyenin çalışması sonucu Bayraktar'ın cesedi sıkıştığı yerden çıkarılarak Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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