Tırın dorsesinden düşen iş makinesi faciaya neden oluyordu

Bakan Elvan'dan Mersinli limon üreticilerine müjde

Kalkınma Bakanı Elvan: 'Narenciye ve limonla ilgili soğuk zincir oluşturma ve depolama konusunda sıkıntılarınız var. Birçoğunuz, Nevşehir tarafına bu limonları gönderiyorsunuz, oralardaki depolarda muhafaza ediliyor. Biz bu meseleyi Mersin'de, Toroslar'da çözmek istiyoruz. Artık oralara gitmenizi, oralara para ödemenizi istemiyoruz'