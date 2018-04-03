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TIR'la çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da TIR'la bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu’nun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametine seyir halinde olan Emrullah T. idaresindeki 72 DZ 128 plakalı TIR, karşı yönden gelen Hüseyin Oğuzcan yönetimindeki 72 DC 970 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının inceleme yapmasının ardından otomobilde sıkışan sürücünün cansız bedeni,  AFAD ekipleri tarafından çıkartılarak cenaze aracı ile Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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