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Tiyatro oyuncusu Namık Uğurlu hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tiyatro oyuncusu Namık Uğurlu, evinde ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta tiyatrolarda sahneye çıkan Namık  Uğurlu'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık  ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, Uğurlu'nun Barbaros Caddesi 1. Sokak'taki  evine giderek çilingir yardımıyla kapı açtı. Eve giren ekipler, yerde hareketsiz  yatan Namık Uğurlu'nun öldüğünü belirledi. Uğurlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

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