Tiyatro sahnesinde sürpriz evlenme teklifi ayakta alkışlandı

İstanbul'da kız arkadaşına sıra dışı bir evlenme teklifinde bulunmak isteyen Zeki Demirci (25), tiyatrocu Nami Esatgil'e ulaşarak tiyatro sahnesinde evlenme teklif etme hayalini anlattı.

Usta tiyatrocu tarafından isteği memnuniyetle karşılanan Demirci, bunun üzerine kız arkadaşıyla birlikte tiyatronun yolunu tutarak oyunu izledi.

Oyundan sonra tiyatro ekibi tarafından planlanan şekilde sahneye davet edilen Demirci, seyircilerin meraklı bakışlar arasında kız arkadaşı Göknur Hayta'ya evlenme teklif ederken bu anlamlı an oyuncular ve seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Sahnede duygusal bir konuşma gerçekleştiren Zeki Demirci, hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olan tiyatrocu Nami Esatgil başta olmak üzere tüm oyuncular, set ekibi ve seyircilere teşekkür etti.

Şaşkınlığı ve mutluluğu gözlerinden okunan Göknur Hayta ise sevgilisi Demirci ile sürekli tiyatroya gittiklerini ve böyle bir sürprizi beklemediğini belirtti. Çok mutlu olduğunu belirten genç kız, herkese teşekkür etti.