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TKBB Başkanı Özdemir: Önlemler piyasaları her geçen saat rahatlatıyor

TKBB Başkanı Özdemir, 'TCMB, BDDK, SPK, ilgili bakanlıklar ve tüm otoriteler hayata geçirdikleri ve geçirecekleri önlemler ve uygulamalar ile piyasaları her geçen saat rahatlatmaktalar.' dedi.

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Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Metin Özdemir, "Bugün karşılaştığımız durumun ekonomik bir temelinin olmadığı nettir. İktisadi olarak izah edilemez olduğunu görüyoruz." dedi.
 
"Bankacılık sektörünün bilançoları oldukça sağlam aktif yapısına sahip olup, dış şoklara karşı da dayanıklıdır." ifadesini kullanan Özdemir, "TCMB, BDDK, SPK, ilgili bakanlıklar ve tüm otoriteler hayata geçirdikleri ve geçirecekleri önlemler ve uygulamalar ile piyasaları her geçen saat rahatlatmaktalar." ifadesini kullandı.
 

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