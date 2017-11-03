TKDK hibe desteği yatırıma ve üretime dönüştü

Mütevazi çiftliklerinde yıllardır geleneksel yöntemlerle büyükbaş hayvancılıkyapan Manisalı aile, devlet desteğiyle kurdukları modern tesiste günlük 3 ton süt üretim kapasitesine ulaştı. Akhisar ilçesine bağlı Eroğlu Mahallesi1 nde yaşayan Tekatan ailesinin hayvancılık geçmişi 1970'li yıllara dayanıyor. O tarihte evin süt ihtiyacını karşılamak için bir inek satın alan aile daha sonraki yıllarda hayvan sayısını 10'a çıkartarak elde ettikleri sütü satmaya başladı.

2000 yılından itibaren hayvan sayısını artırmak için çabalayan ailenin hayatı, 2015 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ndan (TKDK) aldıkları 1 milyon 400 bin lirası hibe, 2 milyon 748 bin liralık destekle değişti.

Çiftlikte günde ortalama 3 ton süt üretiliyor

Umut Tekatan ve kardeşleri, aldıkları bu destekle 75 bin metrekare alana, içinde halen 120 büyükbaş hayvanın bulunduğu son teknolojiyle donatılmış modern bir çiftlik kurdu.

Sağımhane, yem depoları, gübre havuzları, süt soğutma ve süt sağım odası makineleri gibi tüm modern imkanların kullanıldığı çiftlikte günde ortalama 3 ton süt üretiliyor.

Tekatan, şöyle konuştu:

"Hayvancılıkla uğraşan bir aileden geliyoruz. Dedem ilk önce ailenin süt ihtiyacını karşılamak amacıyla bir inek alıyor. Daha sonraki yıllarda bu bir işe dönüşüyor. 2000'li yıllara kadar çok amatörce yapılan bir iş var. O günün şartları öyle tabii. Daha sonra bizler bu işi yürütmeye başladık. Hayvan sayısını ve süt üretimini artırmaya çalıştık. Hayalimizde modern bir çiftlik kurmak vardı. Kendi imkanlarımızla bu kadar yüksek yatırım yapma imkanımız yoktu. Sonunda buna TKDK'nm verdiği destekle ulaştık. Şu an günde ortalama 3 ton süt üretiyoruz."