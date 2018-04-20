TKDK'dan hayvancılık projeleri için son fırsat

TKDK Kastamonu İl Koordinatörü Ahmet Kuyultı, "Hayvancılığın vazgeçilmez olduğu Kastamonu'da çiftçilerin Kurumumuzun desteklerinden en üst seviyede yararlanması için gerekli desteği vermeye hazırız" dedi.

TKDK'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle: "TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) tarafından yayınlanmış olan IPARD II-3. Başvuru Çağrı ilanı kapsamında 101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbiri için belirlenen başvuru kabul süresi uzatılmıştır.

Online başvuru sistemi 24 Nisan 2018 saat 21.00'e kadar açık olacak, evrak teslimi ise 27 Nisan 2018 mesai bitiminde sonlanacaktır. Başvuru paketi teslim ve online sistem başvuru işlemleri devam etmektedir, yoğunluk veya başka sebeplerden dolayı başvurularda sıkıntı olmaması için işlemlerin son günlere bırakılmaması önemlidir.

Bu çağrı döneminde süt ve besi hayvancılığı sektöründe koyun, keçi, sığır, manda işletmeleri; kanatlı eti sektöründe

broyler, hindi, kaz işletmeleri ve yumurta tavukçuluğu işletmeleri için 164 milyon 706 bin avro hibe verilecektir. Hibe oranı % 40 ile %70 arasında değişmekte olup yeni ahırların/ağılların ve kanatlı kümeslerinin inşası, mevcut ahırların/ağılların ve kanatlı kümeslerinin genişletilmesi veya modernizasyonu, uygun harcama listelerinde belirtilen yeni makine ekipmanların alımı, hizmet alınılan (danışmanlık ve mühendislik hizmetleri) uygun harcamalar kapsamındadır."

TKDK Kastamonu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu "Büyük yatırımların yanı sıra, sıralamada öncelik de vermiş olduğumuz küçük yatırımcıları da destekleyerek; geleneksel işletmeleri modern makine ekipmanların ve sistemlerin kullanıldığı, daha az emek ve işgücü ile daha fazla verim alınabilen sürdürülebilir işletmelere dönüştürmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Hayvancılığın vazgeçilmez olduğu Kastamonu'da çiftçilerin Kurumumuzun desteklerinden en üst seviyede yararlanması için gerekli desteği vermeye hazırız. Hibelerimiz hakkında detaylı bilgi Kurumumuzdan yüz yüze, 444 85 35 ve 366 214 01 09 numaralı Yardım Masası hatlarından veya www.tkdk.gov.tr adresinden edinebilir. Ayrıca sıkıntı yaşanması için başvuru işlemlerinin son günlere bırakılmaması önemlidir" dedi.