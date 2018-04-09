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TKP/ML'li terörist Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İzzetiye mahallesinde terör örgütü TKP/ML gençlik yapılanması YDG üyesi F.H'nin (23), İstanbul'daki gezi olaylarındaki mahkemesinin sonuçlanmasına az bir zaman kala, sahte yeşil pasaportla Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu F.H, Keşan otogarında adına düzenlenmiş yeşil pasaportla yakalandı.

Zanlının sorgulamasında, terör amaçlı örgüte üye olmak ve terör amaçlı propaganda yapmak suçundan kaydının olduğu, aramasının bulunmadığı, yargılamasının ise sürdüğü tespit edildi.

Olayla ilgili adliyeye sevk edilen F.H çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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