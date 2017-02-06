TKÜUGD: TSK Biza'a kasabasını DEAŞ’tan kurtardı
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Suriye Medya takip masası Fırat Kalkanı Harekatı’nda Al Bab hattındaki en stratejik Biza'a kasabasının TSK ve ÖSO birliklerince DEAŞ'ten kurtarıldığını açıkladı. Dernek, Biza'a kasabasından DEAŞ sonrası ilk fotoğraf karelerini yayınladı.
- İHA
Bölgede bulunan üyeleri tarafından verilen bilgileri kamuoyu ile paylaşan Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Başkanı Güngör Yavuzaslan, “TSK ve ÖSO birlikleri'nin DEAŞ'tan kurtardığı Biza'a kasabasında patlayıcı ve tuzaklamaklar temizleniyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz ÖSO ile birlikte Al Bab hattında DEAŞ’tan önemli bir kasabayı kurtardılar” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.