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TKÜUGD: TSK Biza'a kasabasını DEAŞ’tan kurtardı

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Suriye Medya takip masası Fırat Kalkanı Harekatı’nda Al Bab hattındaki en stratejik Biza'a kasabasının TSK ve ÖSO birliklerince DEAŞ'ten kurtarıldığını açıkladı. Dernek, Biza'a kasabasından DEAŞ sonrası ilk fotoğraf karelerini yayınladı.

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Bölgede bulunan üyeleri tarafından verilen bilgileri kamuoyu ile paylaşan Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD)  Başkanı Güngör Yavuzaslan, “TSK ve ÖSO birlikleri'nin DEAŞ'tan kurtardığı Biza'a kasabasında patlayıcı ve tuzaklamaklar temizleniyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz ÖSO  ile birlikte Al Bab hattında DEAŞ’tan önemli bir kasabayı kurtardılar” dedi.
 

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