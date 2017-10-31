TMSF, Azadi Amed Radyo ve Azadi TV'yi satışa çıkardı

TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, Diyarbakır'da bulunan Taha Radyo ve Televizyon AŞ'nin (Azadi Amed Radyo-Azadi TV) satış ve tasfiyesi için fona devredilen varlıkları ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Azadi Amed Radyo ve Azadi TV'ye ait makine ve teçhizatlar ile URD, UTV lisanslarını kapsayan varlıklar, 9 Kasım 17:00'a kadar alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak. Birden fazla istekli tarafından teklif verildiği takdirde daha sonra bildirilecek tarih ve saatte açık artırma yapılacak.

Satışa konu varlıkların muhammen bedel toplamı 245 bin lira olarak belirlendi.