TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Çenesiz'e Turhal için okul sözü

Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Nevşehir TSO Başkanı M.Arif Parmaksız, Sivas TSO Başkanı H.Osman Yıldırım, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Tokat TSO Başkanı Ahmet Arat, Tokat TB Başkanı Lütfi Bora, Zile TSO Başkanı Şükrü Sargın, Erbaa TSO Başkanı Gökalp Coşkun, Niksar TSO Başkanı M.Bülent Aybak, Zile TB Başkanı Mehmet Yeni, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Turhal TSO Meclis Başkanı Osman Bayram ve Meclis Üyeleri katıldı.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Turhal TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çenesiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Turhal'a okul talebinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu Turhal TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çenesiz'in Turhal'a okul isteği talebine "Allah'ın öncelikle ömür vermesi lazım, sonra görev vermesi lazım. Eğer bunlar olacak olursa, benimde sözüm söz Turhal'a bir okul kazandıracağım" dedi.

"Turhal TSO'nın verdiği hizmetlerden gurur duyuyorum"

Turhal TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çenesiz'in ardından konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu Turhal da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğu söyleyerek "Turhal Ticaret ve Sanayi Odamızın verdiği hizmetlerden gurur duyuyorum. Öncelikle baktığınız zaman Turhal Ticaret ve Sanayi odası akredite oda olarak 5 yıldızlı hizmet veren odalarımız arasında. Bu belgelendirmeyi biz yapmıyoruz. Tamamıyla uluslararası kuruluşlar yapıyor. Bugün Turhal Ticaret ve Sanayi Odamızın verdiği hizmetler Paris, Berlin, Londra odalarının vermiş olduğu hizmet standardı ile aynı değerdedir. Bu konuda başta Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere, Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı ve Meclis Üyesi kardeşlerimi, Genel Sekreter ve çalışan kardeşlerimi kutluyorum. Bu kalitede bu standartta Turhal'ımızda üyelerimize vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı kutluyorum."dedi

İstihdam seferberliğinde Türkiye ortalamasının üzerinde

Hisarcıklıoğlu konuşmasının devamında "Turhal Ticaret ve Sanayi Odamız bugün İŞKUR'un hizmet noktası kapsamında. İşçi arayan ve iş arayanların gelip bir arada buluştuğu yerler noktasında üyelerimize hizmet veriyor. Bu kapsamda da özellikle geçen yıl istihdam noktasında seferberlik yılıydı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile başlamıştık bu seferberliği ve Tokat'taki tüm üyelerimiz, tüccarlarımız, sanayicilerimizden bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın bizden talebi en az birdi. Biz Turhal olarak Türkiye ortalamasının üstünde çıkarak her üye 2.6 ilave istihdam sağlayarak bir rekor kırdınız. Bütün buradaki sanayicilerimizi, tüccarlarımızı ve Turhallıları kutluyorum."dedi.

"Sözüm söz Turhal'a bir okul kazandıracağım"

Bugün hayırlı işler için Tokatta olduklarını söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Bütün Tokattaki oda ve borsa başkanlarımın bir araya gelerek ortak talebi Tokat'a bir okul kazandırılması idi. Sordum nere de dedim. Zile'de istiyoruz dediler. Aslında bakınız Türkiye'de 81 vilayete bakın herkes kendi yerine ister. İl merkezi kendisine ister, ilçeler kendisine ama Tokat'ta gördüğüm ve gururlandığım bir hadise hepsi bir araya geldiler ve önce Zile dediler. Allah kendilerinden razı olsun, hepinizden razı olsun, tüm oda-borsa başkanlarımdan razı olsun. Şimdi diyor ki Ömer kardeşim orası bitti. Haydi sıra bir bize gelse, Turhal'a gelse. Şimdi Allah'ın öncelikle ömür vermesi lazım, sonra görev vermesi lazım. Eğer bunlar olacak olursa, benimde sözüm söz Turhal'a bir okul kazandıracağım" dedi.

Turhal TSO tarafından Turhal yoğurtmacına coğrafi işaret alınmasını takdir eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kendisine ikram edilen yoğurtmacın da tadına baktı. Coğrafi işaret konusunda şehrin, ülkenin değerlerini markalaştırma yolunda Turhal TSO'nın müthiş bir rol oynadığını belirten Hisarcıklıoğlu "Özellikle coğrafi işaret konusunda Şehrimizin, ülkemizin değerlerini markalaştırma yolunda Turhal Ticaret ve Sanayi Odamız müthiş bir rol oynuyor. Coğrafi işaret aldınız. Bu markalaşma yönünde birinci adımdı. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum, Turhallıları da kutluyorum, Turhal Ticaret ve Sanayi Odamızı da verdiği bu hizmetlerden dolayı kutluyorum. Bundan sonraki iş inşallah bunu Avrupa Birliğine taşımak. Bunu taşıdıktan sonra artık ürün dünya markası haline gelecek. Türkiye'de artık hiç kimse yoğurtmacı kullanamaz. Herkes kullanacaksa Turhal Ticaret ve Sanayi Odasından izin alacak. Kalite ve standardı sağlamak zorunda kalacak. Markalaşmanın önemi şu malınızın değeri 1 lira ise, markalaştığınız takdirde 10 lira. Bire on kazandırır size markalaşma. Turhal zaten marka, kendi ürünlerinde markalaşma noktasında yaptığınız bu katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasının sonunda Turhal TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çenesiz’in Turhal’ı Ankara’da da başarıyla temsil ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu oda hizmet binasını yenilemenin de önemli bir vizyon işi olduğunu dile getirdi.