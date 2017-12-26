Tofaş'tan üretime ara verme açıklaması
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, 31 Aralık 2017 - 14 Ocak 2018 tarihleri arasında üretime ara verileceğini duyurdu.
- AA
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirkette yıl sonu mutat envanter, programlı onarım ve yenileme, personel eğitim çalışmaları ve stok planlaması amacıyla 31 Aralık 2017 - 14 Ocak 2018 tarihleri arasında üretime ara verileceği kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.