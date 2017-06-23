Tokat belediye başkanı Av. Eyüp Eroğlu’nun bayram mesajı
Mübarek Ramazan ayını, oruçla, ibadetle, hayırla güzel birliktelikle tamamlamanın huzurunu yaşıyoruz.
Bayramlar kardeşliklerin, birlikteliklerin sağlandığı mübarek günlerdir.
Tokat 6 bin yıllık tarihinde hep kardeşliklerin buluşma noktası olmuştur. Tokat Belediyesi olarak bizler de Ramazan ayı boyunca yaşlının, hastanın, yetimin, öğrencinin yanında destek olup, sofralarımızı birlikte paylaşmanın hazzını yaşadık.
Rabbim Ramazanın rahmet ve mağfiretini Şehrimizden eksik etmesin.
Sılayı rahim için yollara düşen gurbetteki hemşehrilerimize güvenli yolculuklar dilerken, trafik kurallarına uyarak azami dikkat göstermelerini istiyoruz.
Rabbim bizleri gözlerin ve gönüllerin birlikte güldüğü nice bayramlara kavuştursun.
Şehrimizde, Ülkemizde, tüm Dünya’da barış ve kardeşliğin hüküm sürmesi dileğiyle.
Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum
Av.Eyüp EROĞLU
Tokat Belediye Başkanı
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