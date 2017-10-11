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Tokat merkezli 14 ilde yürütülen terör örgütü FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 şüpheliden 12'si gözaltına alındı

Tokat merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 kişiden 12'sini yakalayarak gözaltına aldı. 7 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
 
 Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik Tokat merkezli 14 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 14'ü muvazzaf asker, 5'i sivil olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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