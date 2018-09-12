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Tokat merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Tokat merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem hakim, savcı sınavlarına hazırlık evlerine yönelik soruşturma kapsamında aralarında avukat ve hakimlerin de bulunduğu 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY'nin mahrem hakim savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerine yönelik soruşturması kapsamında Manisa, Balıkesir, Şanlıurfa ve Malatya'da ikamet eden 3 avukat, 1 ihraç hakim ve 1 ihraç hakim adayı hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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