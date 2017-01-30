Tokat Niksar'da iki katlı ev yandı

Niksar ilçesine bağlı Boğazbaşı köyünde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Satiye Demir'in iki katlı ahşap evinde sabah saatlerinde elektrikli ısıtıcadan yangın çıktı. Evin yandığını gören köy sakinleri Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangını kendi imkanıyla söndürmeye çalışan Satiye Demir vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı. İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken yaralanan Satiye Demir, sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.