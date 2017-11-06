Tokat’ta 155'i arayarak yardım isteyen kişi ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre; Tokat’ta 155 polis imdat ihbar hattına gelen "vuruldum" şeklindeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, hayvancılıkla uğraştığı tespit edilen, evli ve 4 çocuk babası İbrahim S.'ye (48) ulaşmak için arama çalışması başlattı. İhbarda bulunan şahsa ulaşılamayınca ailesiyle irtibata geçilip yardım istendi. Bedestenlioğlu Mahallesi'nde hayvan otlatmaya gittiği öğrenilen şahsı ekipler dağlık alanda aramaya başladı. Yapılan çalışmalarda ilk olarak otlattığı koyun sürüsüne ulaşıldı. Ekipler çalışmaları sürünün bulunduğu alanda yoğunlaştırdı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonundan şahıs ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde şahsın göğüs bölgesinden av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi. Polisin yapmış olduğu çalışmada olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, cinayet olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.