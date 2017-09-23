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Tokat’ta 18 kişi yedikleri tavuk dönerden zehirlendi

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir işletmede yedikleri tavuk dönerden zehirlenen 18 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Niksar’da tavuk satan bir işletmeden farklı saatlerde tavuk döner yiyen yaklaşık 18 kişi, mide bulantısı, kusma, yüksek ateş ve halsizlik şikayeti ile akşam Niksar Devlet Hastanesine başvurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi hastanede gözlem altına alındı.

Gıda zehirlenmesi tanısı ile tedavi altına alınan 18 kişi Niksar’da Cumhuriyet Caddesi üzerinde tavuk satan bir işletmeden yedikleri tavuk dönerden zehirlendiklerini iddia ettiler. Tavuk dönerden zehirlenen vatandaşların bazılarının hastanede tedavileri devam ederken, polis gıda zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlattı.

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