Tokat'ta 419 kaçak kitap yakalandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde, yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen İngilizce içerikli 419 kitap ele geçirildi.
- AA
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 Karayolu Köklüce mevkisinde İran plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, yurda kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen ve faturaları bulunmayan 419 kitap bulundu.
Sürücü A.F'ye bin 234 lira idari para cezası uygulanırken, jandarma ekibi kitaplara el koydu.
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