Tokat'ta FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 ildeki 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma çerçevesinde örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Ankara, Batman, Bingöl, Denizli, Giresun, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Muş'ta biri daha önce meslekten ihraç edilmiş 14 astsubay ile 2 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.



Zanlıların yakalanması için operasyon başlatıldı.