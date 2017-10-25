Tokat'ta FETÖ/PDY operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı
Tokat'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ByLock kullandıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
- AA
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, il merkezi ile Turhal ve Zile ilçelerinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla emekli, üniversite öğrencisi ve özel sektör çalışanlarından oluşan 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
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