Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tokat'ta kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Tokat'ta emniyet güçleri ekiplerinin yaptığı iki operasyonda toplam 4 bin 236 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tokat-Sivas Karayolu Geyras mevkisi uygulama noktasında yol emniyet ve kontrol devriyesi yaptı. Durdurulan bir kamyonetin bagaj kısmında toplam 1740 paket kaçak sigara ele geçirildi.

SİGARALAR İMHA EDİLDİ

Araç içerisinde bulunan iki kişinin ise Irak uyruklu oldukları tespit edildi. Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, Irak uyruklu olan A.S.A.A. ve M.S.A. ise gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ise Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi ve Tepekışla köyünde kaçak sigara sattıkları tespit edilen K.Ü. ve M.B.'nin iş yerlerinde yapılan aramada, toplam 2 bin 496 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geldiğimden bu yana bir sıkıntı dikkatimi çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geldiğimden bu yana bir sıkıntı dikkatimi çekti

İşte 'kırmızı' derbiden hiç görmedikleriniz...

İşte 'kırmızı' derbiden hiç görmedikleriniz...

Amerikan askerine verilen 56 kiloluk çantanın sırrı ne?

Amerikan askerine verilen 56 kiloluk çantanın sırrı ne?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA