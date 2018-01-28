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Tokat'ta kasapta silahlı kavga: 2 ölü

Tokat'n Erbaa ilçesinde bir kasap dükkanında çıkan tartışmanın kavga dönüşmesi sonucu tabanca ile vurulan 2 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki bir kasapta meydana geldi. Zeynel B.'ye (48) ait kasap dükkanında kasap dükkanının sahibi ve kardeş olan Duran Taşova (36) ile Mehmet Taşova (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Zeynel B. tabanca ile tartıştığı kardeşlere kurşun yağdırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri iki kardeşin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada yaralanan cinayet zanlısı ise Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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