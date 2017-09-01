Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tokat'ta kavga: 1'i polis, 11 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan kavgada 1'i polis 11 kişi yaralandı.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silah, balta, sopa ve taşların kullanıldığı kavgaya, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri müdahale etti. Kavganın büyümesiyle jandarmadan da takviye istendi.

Çıkan arbede sırasında 1'i polis 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede ve hastanede polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sakarya Zabıta ıhlamurlarını alınca ağladı

Sakarya Zabıta ıhlamurlarını alınca ağladı

Müslüman dünyası bayramı böyle kutladı

Müslüman dünyası bayramı böyle kutladı

Acemi kasaplar iş başında

Acemi kasaplar iş başında

Adı Fenerbahçe ile anılıp transferi gerçekleşmeyen 15 isim

Adı Fenerbahçe ile anılıp transferi gerçekleşmeyen 15 isim

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA