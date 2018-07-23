Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim'in anne ve babası adliyede Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ile baba Burhan Atış adliyeye sevk edildi.