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Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim'in anne ve babası adliyede

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ile baba Burhan Atış adliyeye sevk edildi.

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Yenisu köyünün yaylasında, babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen küçük Evrim'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Küçük kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ile baba Burhan Atış'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kayıp çocuğun anne ve babası, sağlık kontrollerinin ardından elleri kelepçeli olarak Turhal Adliyesine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında önceki gün küçük kızın anne ve babası ile amcası Niyazi Atış gözaltına alınmış, amca Atış dün savcının talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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