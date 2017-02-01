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Reşadiye'nin kayıp çocukları için kazı çalışması başlatıldı

Tokat'ın Reşadiye İlçesinde geçen yıl kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın bulunması için Cumhuriyet Savcılığı'nan talimatıyla Kelkit Çayı kenarında kazı çalışmaları başlatıldı.

  • DHA
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Reşadiye'nin Çermik Mahallesi'nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, geçen 29 Aralık 2016'de saat 09.00 sıralarında evlerinden oynamak için çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Bayram ve Dursun Kağan, evlerine dönmeyince, AFAD ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla aylarca süren arama çalışmaları başlatıldı. Fakat aylarca yapılan tüm aramalara rağmen çocukların izine rastlanamadı.
 
BABADAN YASAK İLİŞKİ İTİRAFI
 
Kayıp çocuklardan Dursun Taşçı'nın dün bir televizyon kanalında canlı yayına katılan babası İbrahim Taşçı'nın ilçedeki evli bir kadınla yasak ilişki yaşadığı ve bu kişinin yakınlarınca çocukların kaçırılmış olabileceği yönündeki açıklamaları sonrası Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Çocukların öldürülüp gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine daha önce da arama yapılan Kelkit Çayı kenarındaki toprak yığınlarının bulunduğu bölgede kazı çalışmaları başlatıldı. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

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