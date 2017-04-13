Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tokat'ta öğrenci servisi devrildi: 16 yaralı

Tokat'ta lise öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkeze bağlı köylerdeki lise öğrencilerini Tokat'taki okullara götüren Cüneyt Aydın'ın kullandığı 60 S 0080 plakalı minibüs, Tokat-Sivas karayolunun Kızıliniş mevkisi yakınlarında, karşı şeride geçtikten sonra devrildi.

Kazada sürücü Aydın ile 15 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen bazı öğrenci yakınları ile vatandaşlar, ambulansların geç geldiğini ve yaralıların bekletildiğini iddia ederek tepki gösterdi.

Bu arada kazanın ardından olay yerine gelen ve minibüs sahibi olduğu öğrenilen bir kişinin "Şoför nerede? Öldü mü? Allah rızası için söyleyin" sözlerine bazı yaralı yakınları tepki gösterdi. Polis, kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye: Ben böyle program görmedim

Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye: Ben böyle program görmedim

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Tehlikede olan akıllı telefonlar

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

İşte Sur'un son hali

İşte Sur'un son hali

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA