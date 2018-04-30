Tokat'ta, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samet Özsayın idaresindeki 60 NT 659 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Cumhuriyet Meydanı'nda kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.



Kazada sürücü ile Samet Topal, Taşkın Güleç ve Enes Özdemir araçta sıkıştı.



Yaralılar Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.



Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.