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Reşadiye'de teröristlere ait sığınak, barınak ve depo ile bazı malzemeler imha edildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde terör örgütü üyelerince kullanabileceği değerlendirilen sığınak, barınak ve depo ile bazı malzemeler imha edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensupları ile kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası amacıyla Reşadiye ilçesi Karaağaç köyü Tosunlu Mahallesi bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan Operasyonu" kapsamında keşif, gözetleme ve arama tarama faaliyeti yapıldı.

Taramalarda bölücü terör örgütü mensuplarının kullanabileceği değerlendirilen sığınak, barınak ve depo ile yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası gerçekleştirildi.

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