Tokat'ta teröristlerin kullanabilecekleri değerlendirilen sığınak ile depolar imha edildi
Tokat'ta, terör örgütü üyelerinin kullanabileceği değerlendirilen sığınak, barınak ve depo ile bazı malzemeler imha edildi.
- AA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm, Sorkun Çeşme ve Toklar köyleri bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 2018/87 Operasyonu" kapsamında keşif, gözetleme ve arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Taramalarda bölücü terör örgütü mensuplarının kullanabilecekleri değerlendirilen sığınak, barınak ve depo ile yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası gerçekleştirildi.
Uygulamada ayrıca yayla evleri de kontrol edildi.
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