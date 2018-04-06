Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tokat'ta teröristlerin kullanabilecekleri değerlendirilen sığınak ile depolar imha edildi

Tokat'ta, terör örgütü üyelerinin kullanabileceği değerlendirilen sığınak, barınak ve depo ile bazı malzemeler imha edildi.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm, Sorkun Çeşme ve Toklar köyleri bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 2018/87 Operasyonu" kapsamında keşif, gözetleme ve arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Taramalarda bölücü terör örgütü mensuplarının kullanabilecekleri değerlendirilen sığınak, barınak ve depo ile yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası gerçekleştirildi.

Uygulamada ayrıca yayla evleri de kontrol edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yangın anında hastane içindeki panik kamerada

Yangın anında hastane içindeki panik kamerada

Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer

Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer

İşte havadan Türkiye manzaraları

İşte havadan Türkiye manzaraları

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA