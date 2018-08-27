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Tokat’ta uçurumda erkek cesedi bulunması olayında 5 tutuklama

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde uçurumda bir erkek cesedinin bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınan 5 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Umurca köyü yakınlarında bir uçurumun kenarında bulunan erkek cesedi AFAD ekipleri tarafından olay yerinden çıkarılırken şahsın 35 yaşındaki E.Y olduğu tespit edilmişti. Savcılık tarafından yapılan soruşturmada Çamlıkaya köyünde kız kaçırılma olayı ile ilgili olduğu değerlendirilen olayda aralarında köy muhtarının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Reşadiye Adliyesine sevk edilen 5 şüpheli muhtar N.G., kaçırılan kız C.Ç., ağabeyi C.Ç ile olaya karıştığı ileri sürülen F.Ç ve A.Y çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
 

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