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Tokat’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpýþtý: 3 kiþi hayatýný kaybetti

Tokat’ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpýþtýðý kazada 3 kiþi hayatýný kaybetti, 5 kiþi yaralandý.

  • ÝHA
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Kaza, Tokat-Amasya karayolu Kuruçay mevkisi yakýnlarýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajý alamayan bir otomobil kontrolden çýkarak karþý yöne geçip yolcu otobüsüyle çarpýþtý. Amasya’dan Tokat istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü þoförü de otomobile çarpmamak için manevra yapýnca otobüs araçla birlikte þarampole savruldu. Çarpmanýn etkisiyle yaklaþýk 10 metre otobüsün önünde sürüklenen otomobilde bulunan 4 kiþiden 3’ü hayatýný kaybederken, otobüs þoförü ile birlikte 5 kiþi yaralandý. 
 
Olay yerinde araç içindeki cenazelerin kimlik tespiti çalýþmalarý devam ediyor.
 

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