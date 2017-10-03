Tokat'ta yolcu otobüsünde 1370 paket kaçak sigara ele geçirildi

Jandarma ekipleri Ağrı'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü D-100 Karayolu Köklüce mevkiinde durdurdu. Jandarma ekiplerinin otobüste yaptığı aramada, yolculardan İ.B.'nin valizinde toplam 1370 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, İ.B. gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.