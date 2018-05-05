Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 8'i yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik soruşturma kapsamında 8 zanlı gözaltına alındı.
- AA
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün mahrem hakim/savcılık sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kayseri, Mardin, Kahramanmaraş, Samsun, Malatya, Kırıkkale ve Çorum'da haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 8'i yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.