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Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 8'i yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik soruşturma kapsamında 8 zanlı gözaltına alındı.

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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün mahrem hakim/savcılık sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kayseri, Mardin, Kahramanmaraş, Samsun, Malatya, Kırıkkale ve Çorum'da haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 8'i yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

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