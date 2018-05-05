Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 8'i yakalandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün mahrem hakim/savcılık sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kayseri, Mardin, Kahramanmaraş, Samsun, Malatya, Kırıkkale ve Çorum'da haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 8'i yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.