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Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 6 askere gözaltı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında 6 asker gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, meslekten ihraç edilen 9 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 asker gözaltına alındı. Üç askerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

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