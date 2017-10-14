TOKİ Başkanı Turan: Ayder cazibe merkezi olacak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Rize'nin ünlü yaylası Ayder'i yenilemek ve korumak için yarın Rize'de "Arama Konferansı" yapılacağını kaydetti.

Kamu ve özel sektör, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkının el ele vererek başta Ayder olmak üzere kapsamlı bir "Yayla Projesi" oluşturulması öncesinde analiz ve değerlendirme süreci başlattıklarını ifade eden Turan, "Bu Arama Konferansı, Ayder Yenileme ve Koruma Projesi'nin hazırlık süreçlerinden sadece biri olacaktır. Buradan çıkan sonuçlar daha sonra yapılacak bir çalıştayda ele alınıp süreç olgunlaştırılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, projenin gerçekleşmesi için sorumluluk alacaklarını, çalışmanın ülkede plancılık, mimarlık ve mühendislik açısından bir ilk olacağının altını çizerek, bugüne kadar bu büyüklükte planlanmış bir yayla projesinin bulunmadığını aktardı.

"1 milyon metrekare alanda çalışma yürütülecek"

Ayder'de yaklaşık 1 milyon metrekare alanda bir proje çalışması yürütüleceğini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Ayder Yaylası alanının tamamı 1'inci, 2'nci ve 3'üncü derece doğal sitlerden oluşmakta, turizm bölgesi, milli park ve yayla olmakla birlikte kadastro görmüş bir yerleşim alanıdır. Ayder'de yaptığımız ön tespitlere göre 639 adet parselden 262 tanesi üzerinde yapı bulunmaktadır. 2 tescilli, 98 korunması gerekli yapı olup geri kalan tüm yapılar kaçaktır. Arama Konferansı ile projeye yönelik çeşitli vizyon ve yaklaşımlar gündeme getireceklerdir."

Turan, Ayder'de turizm adına yapılanların da turizm açısından bir tehdit oluşturmaya başladığına dikkati çekerek, "Bu kaçak yapıların önüne geçilebilmesi ve geleneksel dokuya uygun bir dönüşüm yaşanması halinde bölge turizm açısından yeniden bir cazibe merkezi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.