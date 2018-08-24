Toki evleri 2018 başvuru başvuru nasıl yapılır? Toki konut çekilişsiz başvuru şartları neler?

Toki evleri 2018 başvuru başvuru nasıl yapılır? TOKİ başvurusunda gerekli evraklar nelerdir? Toki konut çekilişsiz başvuru şartları neler? 80 bin liradan başlayan Toki konutları hangi şehirde yapılacak? TOKi duyurdu: 80 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız ev! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 35 ilde 5 bin 543 konutu 80 bin liradan başlayan fiyatlar ve 285 liradan başlayan taksitlerle satışa sundu. Konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, hiç konut sahibi olmama şartı arandığını söyledi. TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) 35 ilde dar ve orta gelirli vatandaş için konutlar satışa sundu. Toplam 5 bin 543 konut bu yıl sonuna kadar sahibini bulacak. Bu konutların fiyatı 80 bin, aylık taksitleri ise 285 liradan başlıyor. Ağırlıklı motivasyonlarının, konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, son 3.5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu söyledi.



KURASIZ SATIŞ

Şu anda Türkiye’nin 35 ilinde 5 bin 543 konutu açık satış yöntemi ile satışa sunduklarını belirten Turan, projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatlarının 80 bin TL’den başladığını söyledi. Konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten Turan, vatandaşların yıl sonuna kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini söyledi. Türkiye’nin dört bir yanında dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara dönük sosyal konut ve yaşam alanları inşa ettiklerini vurgulayan Turan, “İnsanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kuruyor ve onlarca konut projesini hayata geçiriyoruz. Üretim felsefemizin temelini dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza dönük sosyal konut projelerimiz oluşturuyor. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır dost eli yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak” dedi.



HİÇ EVİ OLMAYACAK

TOKİ’nin satışa sunacağı konutlara başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, ”Bizim en önemli şartımız vatandaşlarımızın daha önce hiç konut sahibi olmamasıdır. Ayrıca daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Konutlarımızın bulunduğu illere göre yüzde 10, 20 ve 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile satılacak” dedi. Konut satış fiyatlarının, taksitlerin ve başvuru şartlarının TOKİ’nin web sayfasında yer aldığını belirten Turan, başvurularda genel olarak bu şartların olduğunu söyleyerek, bu şartların satışa sunulan projelere göre değişiklik gösterebildiğini de vurguladı.







ÖNCELİK YATAY VE YÖRESEL MİMARİDE

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TOKİ’nin konut inşasında yatay ve yöresel mimariye yöneldiğini kaydeden Turan, “Yaklaşık 3.5 yıldır yapılan konutların yüzde 84’ünü 6 kat ve aşağısı binalar oluşturuyor. Bütün kasaba ve şehirlerde ‘En yüksek bina TOKİ binası olmayacak’ dedik ve bu prensiple yola devam ediyoruz” dedi. Turan, farklı ekonomik katmandaki insanları bir arada yaşatan mahalle kültürüne çok önem verdiklerini, bu doğrultuda Manisa, Muğla, Gaziantep, Kayaşehir’de projeler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydetti.



840 BİN RAKAMINA ULAŞTI

TOKİ’nin 1984 olan kuruluş tarihinden 2002 yılına kadar 19 yıl içinde 43 bin konut üretebildiğini söyleyen Turan, “Son 14 yılda 822 bin konut üreten bir kurum haline geldik. 2016 yılında 65 bin konut ürettik, 2017 yılını ise 60 bin konutla kapattık. 2018 yılında da konut üretimlerimize hızla devam ediyoruz” dedi. 2018 yılı için yaklaşık 65-70 bin konut rakamını hedeflediklerini belirten Turan, “2023 yılı hedefimiz 1 milyon 200 bin konuta erişmek. İdarenin 1 milyon konut hedefi vardı, 2015’te bunu revize ettik, 1 milyon 200 bin konuta çıkardık. Şimdi geldiğimiz noktada yaklaşık 840 bin konut rakamına ulaştık yani önümüzde 6-7 yıl içerisinde inşallah hedeflediğimiz rakamı aşmış olacağız” dedi.



İSTANBUL'DA KURAYLA

TOKİ talebin yoğun olduğu illerde ise kurayla dar gelirli vatandaşı konut sahibi yapıyor. Geçen aylarda İstanbul Silivri’deki 1356 konuta 20 bin 639 başvuru gelmesi dar ve orta gelirli vatandaşın ulaşılabilir fiyatlı konuta talebini ortaya koyuyor. TOKİ’nin İstanbul’da Kayabaşı, Silivri ve Tuzla’da yeni konutları da önümüzdeki aylarda kurayla satışa sunması bekleniyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ OLACAK MI?

TOKİ ile ilgili gelişmeler gündeme geldikçe vatandaşlar TOKİ başvurularının nasıl yapılacağını araştırıyor. TOKİ konut inşaatları ile ilgili, konut satış fiyatlarının, taksitlerin ve başvuru şartları gibi bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. TOKİ 81 ilde çeşitli il ve ilçelerde yaptığı konutları kura yoluyla alıcılarla buluşturuyor. Türkiye'nin birçok bölgesine konut projeleri yapan TOKİ ile ev sahibi olmak istiyorsanız öncelikli olarak hangi kategoride olduğunuzu bilmelisiniz. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ev sahibi olmak isteyen emekli, şehit yakınları ya da engelli vatandaşlar TOKİ tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde değerlendiriliyor.



TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI



TOKİ başvuru şartlarından önce bilmeniz gereken çok önemli bir konu var. Eğer TOKİ’den sözleşmeli olarak konut alırsanız borç ödemesi bitene kadar eşiniz ve varsa çocuklarınız ile beraber alınan konutta ikamet etmeniz gerekiyor. İşte TOKİ başvuru şartları…



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Başvurulacak TOKİ projesinin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak,

Toplu Konut İdaresi’nden daha önce konut satın almamış olması,

Başvuruyu yapan kişinin, eşinin ya da çocuklarının tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş yeri hariç -üzerine kayıtlı konut tapusu olmaması,

Eşi vefat eden ya da çocuklu dul kadınlar dışında başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması,

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması, durumunda hane halkından bir kişi başvuru yapabilir.



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR



TC. Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerden “Hak Sahipliği Belgesi” istenmektedir.

Engellilerden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi ya da en %40 oranında engelli olduğu yazılan ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu istenmektedir.

Emeklilerden, emekli olduğunu gösteren belge istenmektedir.



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KURA ÇEKİLİŞİ KATEGORİLERİ



TOKİ başvuruları 4 ana kategoride ayrı ayrı olarak değerlendirilir. Bu kategoriler;



1. Kategori: Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler

2. Kategori: En az %40 Engelli olanlar

3. Kategori: Emekli olanlar

4. Kategori: Diğer alıcılar



Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler TOKİ başvurusunda bulunduklarında kura çekimine girmezler yalnızca alınacak ev ile ilgili bir kura çekimi yapılır.



Engelliler konut sayısının %5’i kadar emeklilere konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılır. Kurada olumsuz sonuç alan engellilerin tekrar kuraya katılma hakları var. Emekliler ise tekrar kuraya katılmak isterse ‘Diğer alıcılar kategori’nde değerlendirilir. Diğer alıcılar kategorisinde bulunanlar TOKİ tarafından belirlenen başvuru sayısına göre kura çekilişine katılabilir.



ŞEHİT AİLE, HARP VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİM KATEGORİSİNDE ARANAN ŞARTLAR



Başvurulacak TOKİ projesinin bulunduğu ilde en az 3 yıldır ikamet ediyor olması gerekir. TOKİ’den kredi çekmek isteyen Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerde daha önce TOKİ tapusu bulunması ve üzerine tapu olması şartı aranmaz.