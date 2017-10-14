TOKİ heyeti, Ayder Yaylası'nda incelemede bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Ayder Yaylası'nın doğal sit alanı olduğunu söyledi.

Yapılacak çalışmanın çok geç kalınmış bir çalışma olduğunu belirten Tekinsoy, "Turizm destinasyonuna dönüşmüş olmasına rağmen, buranın bir halen planının olmaması kabul edilir değil." dedi.

Tekinsoy, kesinlikle "Biz yaptık oldu, bunu kabul edin." gibi bir yaklaşım içinde olmadıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bütün çalışmalarımızda olduğu gibi katılımcı bir yaklaşım söz konusu olacak. Genel Müdürlüğümüzün çalıştığı yerler hep turistik alanlar. Burayı görünce insanın içi burkuluyor. Tamamında da maalesef bir perişanlık söz konusu. Bu alanların tamamı 20 yıl önceki büyükşehirlerimizin durumunu andırıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştirilen belediyecilik anlayışı ile büyükşehirlerimiz bugün çok farklı bir noktaya geldi. Bugün de turizm destinasyonlarında bunu yapmanın zamanı geldi."

Buralarda da planlama yapacaklarını anlatan Tekinsoy, "Buralar dünyanın en güzel ortamları fakat bakımsız, plansız ve sahipsiz durumda. Bugün buralara devlet sahip çıkıyor. Kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Burada bizim medeniyetimize uygun bir tarz oluşturmanın peşindeyiz. Modern mimari yansıması söz konusu olmayacak. Kendi medeniyetimizin eseri sayılabilecek bir proje çalışması gerçekleştirilecek." diye konuştu.

"Hak sahipleri bu projenin en değerli paydaşlarıdır"

TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu ise "Arama Konferansı" adı altında çalışma yaptıklarını söyledi.

Ellerinde bir proje olmadığını ifade eden Konyalıoğlu, "Olsa zaten vatandaşlarımızla paylaşırız. Konferansla, bu projeyi önümüze gelecek bilgilerle, belgelerle ve vatandaşlarla istişare ederek, nasıl bir proje yapmamız gerektiği arayışı amaçlanıyor. Konferans sonucunda bir takım etkinlikler, çalıştaylar ve alt komitelerle bunu projelendirme ve kentsel tasarım aşamasına geçireceğiz." dedi.

Konyalıoğlu, projenin her aşamasında hak sahiplerinin sürecin içerisinde olacağını belirterek, "Hak sahiplerinin yönlendirmesi ve talepleri doğrultusunda bu süreç geliştirilecek. Bundan herkes emin olsun." diye konuştu.

Projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanlıkın talimatları ile TOKİ önderliğinde beş bakanlığın da içinde bulunduğu çalışma olduğunu vurgulayan Konyalıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Buradan vatandaşları sürmek, uzaklaştırmak ve kamulaştırmak gibi bir amacımız yok ve olamaz. Burada nitelikli ve gelecek nesillere güvenli, sağlıklı ve turizm amacına hizmet edebilecek bir projeyi nasıl yaparız onun amacındayız. Amacımız bu yöreyi tanımak, görmeyen insanlara tanıtmak. Vatandaşlarımız üçüncü kişi ve kurumlarla veya taraflardan alacağı bilgilere değil TOKİ, Çalıhemşin Belediyesi ve Rize Valiliğinin söylemlerine itibar etsin. Basında yer veriliyor, 'TOKİ Ayder Yaylası'na müdahale edecek, Ayder Yaylası'na girecek'. Burada katlı TOKİ konutları zaten düşünülemez. Buraya öyle bir şey yapılması mümkün değil. Öyle bir şey de düşünülmüyor. Burada vatandaşların görüşleri ve ve fikirleri doğrultusunda bir proje tasarlanacak. Ona göre hayata geçireceğiz. Yanılgılara kapılmayalım. Hak sahipleri bu projenin en değerli paydaşlarıdır. Bu proje Türkiye'ye ve dünyaya emsal nitelikte olacak." Proje Koordinatörü Bilge Hakan Açıl, mevcut plansızlığı ve programsız gelişmesi sonucu yaylayı yavaş yavaş eriyen, yok olan noktada gördüklerini dile getirerek, "Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarla Ayder Yaylası yeniden eski güzelliğine kavuşacak ve dünya turizmine hitap edecek noktada olacak." dedi.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, yörenin Karadeniz'in turizminde lokomotifi yerlerden olduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl 800 bin yerli ve yabancı turisti ağırladık. Üç özellikli bir yayla. Hem termal turizm merkezi, hem kış turizm merkezi hem de Kaçkar Dağları turizm merkezi olarak adlandırılan bir yer. Çocuklarımıza ve geleceğimize sorunsuz bir Ayder Yaylası bırakmak için bu çalışma çok önemli." diye konuştu.

Yayla sakinlerinden Hatice Aktuğ ise adeta her kafan bir ses çıktığına işaret ederek, "Kimi 'Ayder Yaylası yerle bir olacak', Kimisi ise 'Sizi buradan kovacaklar.' diyor. Bugün bizi bilgilendirdiler ve rahatladık. Uykularımız kaçıyordu şimdi içimiz rahat." ifadelerini kullandı.

İncelemelerini tamamlayan heyet üyeleri, bölgeden ayrıldı.

Ayder Yaylası'nda açık alanda düzenlenen Arama Konferansı´na kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yöre insanları katıldı. Proje Koordinatörü Hakan Açıl, Ayder Yaylası'nın sürdürülebilir ve gelecek nesillere aktarılabilecek bir konuma getirilmesinin amaçlandığını belirterek plansız ve programsız gelişen Ayder´in yavaş yavaş eriyen ve yok olan noktaya geldiğini söyledi. Açıl, "TOKİ yapacağı çalışmalarla Ayder yeniden eski güzelliğine ve yöresel mimarisine kavuşacak. Yayla dünya turizmine hitap ederek Türkiye´yi tanıtacak noktaya gelecek" dedi.

TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu da 5 bakanlıkla birlikte valilik ve ilçe belediye başkanlığının Ayder Yaylası´nın yıpranan ve kaybolan niteliğini yeniden bölgenin eski kimliğine ve yöresel hassasiyetine kavuşturabilmek için ortak bir çalışma yürüttüğü söyledi, kimsenin endişe duymamasını istedi.

"İMAR PLANI VARDI DA BİZ Mİ UYMADIK?"

Arama Konferansı'nda Ayder Yaylasında tesis işletenler de söz aldı. Dursun Dalga adlı işletmeci yaylada yıllardır İmar Planı yapılmayışını eleştirdi ve şöyle dedi:

"İmar planı vardı da biz mi uymadık? Bu görünen yeşil alanları koruyarak malımızı, mülkümüzü, paramızı buraya yatırtarak Ayder´i bugüne getirdik. Hiçbir belediye başkanı imar planlarını yapmadı. Hep vatandaş mı suçlu? Buradan başka gidecek bir yerimiz yok."

Meryem Çolak ise Ayder Yaylasında yapılmak istenenle ilgili yetkili ağızlardan bilgilendirilmek istendiklerini belirterek "Biz Ayder´in sahibiyiz. Atalarımız Ayder´i bize emanet etmiş. Bizden başka kimse Ayder´e sahip çıkamaz. TOKİ´ye karşı değiliz. Ama ne yapılacağını bilmek istiyoruz" dedi.

Arama Konferansı yarın yapılacak toplantı ile sona erecek.

5 AYRI KORUMA KARARI VARDI

Çamlıhemşin İlçesi'nde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'Turizm Merkezi' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliği ile öne çıkan yaylada bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise Doğal SİT Alanı ilan edilerek koruma altına alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu Kararıyla, 'Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi' ilan edildi. 1998 yılında Doğal SİT Alanı ilan edilen yayla için yasaya göre valilik tarafından 2 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak, aradan 19 yıl geçmesine rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN AYDER TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize ziyareti sırasında Ayder Yaylası'nın bozulan doğal güzelliğine dikkat çekmiş ve "Allah´ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder´i kirlettik rezil ettik" ifadelerini kullanmıştı.