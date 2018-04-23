TOKİ Kayaşehir 2018 kura çekilişi ne zaman 2018 Kayaşehir TOKİ çekiliş sonuçları toki.gov.tr adresinde

TOKİ Kayaşehir 2018 kura çekilişi ne zaman? Kayaşehir TOKİ çekilişi nerede ve nasıl yapılacak? TOKİ Kayaşehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. TOKİ Kayaşehir 2018 kura çekiliş sonuçları tam listeyi bu haberimizden takip edebilirsiniz. Bilindiği üzere Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul Kayaşehir’de hayata geçireceği 605 konut için başvurular 2 Nisan – 11 Nisan 2018 tarihleri arasında kabul edildi. Orta gelirli vatandaşlar için inşa edilen TOKİ Kayaşehir projesinde 605 yeni konut kura ile satılıyor. 1 oda 1 salon, 2 oda 1 salon, 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon daire seçeneklerinin yer aldığı TOKİ Kayaşehir projesinde Türkiye Halk Bankası A.Ş’nin İstanbul İli’ndeki tüm Şubeleri aracılığı ile başvurular yapıldı. Şimdi ise gözler TOKİ Kayaşehir çekiliş tarihinde. TOKİ Kayaşehir projesinde 667 TL'den başlayan taksitler ile ödemeler yapılabilecek. Projede dairelerin büyüklükleri 43 metrekareden başlıyor 148 metrekareye kadar yükseliyor. Peşinat bedelleri 40 bin 46 TL ile 248 bin 20 TL arasında belirlenen Kayaşehir TOKİ'de i dairelerin fiyatları 160 bin TL ile 620 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Toki kura çekilişleri ve sonuçları toki.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır. İşte TOKİ Kayaşehir 2018 kura çekilişi hakkında merak edilenler...



Yatırımlarına hız kesmeden devam eden TOKİ Kayaşehir projesi için düğmeye bastı. Başvuru dönemi geçtiğimiz günlerde sona eren TOKİ Kayaşehir projesinde 605 adet daire bulunuyor. İstanbul Kayaşehir 963 ada 12 parsel, 963 ada 13 parsel, 962 ada 6 parsel, 1013 ada 5, 7 ve 9 parseller ile 1012 ada 2, 3 ve 4 Parsellerde olmak üzere Toplu Konut Uygulamaları kapsamında TOKİ tarafından hayata geçirilen 605 adet konuta yoğun ilgi geldi.



Başvuruların tamamlandığı TOKİ Kayaşehir projesinde 1 oda 1 salon, 2 oda 1 salon, 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon daire seçenekleri bulunuyor. Projedeki dairelerin alanları ise 90 metrekare ile 148 metrekare aralığında değişiklik gösteriyor.







TOJKİ Kayaşehir'deki 1+1 daireler 43 metrekare ile 72,10 metrekare arasında, 2+1 daireler 69,70 metrekare ile 107 metrekare arasında, 3+1 daireler 116,90 metrekare ile 127,60 metrekare arasında, 4+1 daireler ise 143 metrekare ile 148,50 metrekare olarak tasarlandı.



TOKİ Kayaşehir'de yer alan dairelerin en düşük konut bedeli 160 bin 185 TL, en yüksek konut bedeli ise 620 bin 49 TL. Projeden yüzde 25 ve yüzde 40 peşinatla daire sahibi olabilmek mümkün.





TOKİ KAYAŞEHİR 2018 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?



Yatay mimari ve mahalle konseptiyle tasarlanan TOKİ Kayaşehir projesinde kura çekilişi 25 Nisan 2018 tarihinde Noter huzurunda yapılacak.



Konutlar, anahtar teslim tarihinden 2 (iki) yıl sonrasına kadar üçüncü kişilere devredilemeyecek. Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip.









15 SORUDA TOKİ KAYAŞEHİR PROJESİ



Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul Kayaşehir’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile orta gelirli aileler için 605 yeni konut inşa edildi. 25 Nisan'da yapılacak çekilişle TOKİ'nin İstanbul Kayaşehir’de hayata geçirdiği 605 yeni konut kura ile satışa çıkarıyor. TOKİ Kayaşehir projesi yatay mimari ve mahalle konseptiyle yükseliyor. İşte, 15 soruda TOKİ Kayaşehir projesi..



1-) Projede kaç konut var?



TOKİ Kayaşehir projesinde toplamda 605 adet konut bulunuyor.



2-) Projedeki konutlar nasıl satılacak?



TOKİ Kayaşehir projesindeki 605 adet konut kuralı olarak satışa çıkarılıyor.



3-) Projede hangi daire tipleri bulunuyor?



Kayaşehir TOKİ projesinde 1 oda 1 salon, 2 oda 1 salon, 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon daire seçenekleri yer alıyor.







4-) TOKİ Kayaşehir'de daireler kaç metrekare?



Kayaşehir TOKİ projesindeki dairelerin büyüklükleri 43 metrekareden başlıyor 148 metrekareye kadar yükseliyor.



5-) Dairelerin fiyatları ne kadar?



TOKİ Kayaşehir projesindeki dairelerin fiyatları 160 bin TL ile 620 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.



6-) Projede taksit ödemeleri ne kadardan başlıyor?



Kayaşehir TOKİ projesinde dairelerin taksit ödemeleri 667 TL’den başlıyor.



7-) Başvuruları ne zaman?



TOKİ Kayaşehir projesindeki daireler için başvurular 02 Nisan-11 Nisan 2018 tarihleri arasında kabul edilecek.







8-) Başvuru şartları nedir?



1-) Başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması,



2-) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecek.



3-) En az yüzde 40 Engelli Vatandaşlara konut sayısının yüzde 5’i kadar kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecek.



4-) Diğer Alıcı Adayları TOKİ'nin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecek.



9-) Başvuru bedeli ne kadar?



Yukarıdaki şartları sağlayan kişilerin, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin İstanbul İli’ndeki Şubelerine 5.000.-TL (Beşbin Türk Lirası) tutarındaki başvuru bedelini yatırmaları gerekiyor.







10-) Başvuru tercihleri nasıl olacak?



Başvuru sahipleri, başvuru tercihlerini 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tiplerinden birisi için yapabilecekler.



11-) Projede peşinatlar ne kadar?



TOKİ Kayaşehir 605 konut projesinde peşinat bedelleri 40 bin 46 TL ile 248 bin 20 TL arasında belirlendi.



12-) Kurası ne zaman?



TOKİ Kayaşehir projesindeki dairelerin kuraları 25 Nisan 2018 tarihinde Noter huzurunda çekilecek.



13-) Projedeki evler devredilebilir mi?



Konutlar, anahtar teslim tarihinden 2 (iki) yıl sonrasına kadar üçüncü kişilere devredilemeyecek.



14-) Konutlardan cayma hakkı var mı?



Konut alıcıları, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahipler.



15-) Daireler ne zaman teslim edilecek?



Konutlar Sözleşme tarihinden itibaren 18 ay içerisinde teslim edilecek.









TOKİ Kayaşehir’e müracaatlar 3 ayrı kategoride kabul edildi!



1. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri (Emekli Sandığından Hak

Sahibi Belgesi olan ve daha önce Şehit Ailelerine, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılan

faizsiz konut kredisinden yararlanmamış olanlar),

2. En az %40 Engelli Vatandaşlar,

3. Diğer Alıcı Adayları



Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı

tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecek. En az %40 Engelli Vatandaşlara konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecek. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak. Diğer alıcı adayları ise TOKİ genel uygulamalarında olduğu gibi başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecek.