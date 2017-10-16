TOKİ’den Ayder’e yöresel mimari

Yayla turizminin Orta Doğu pazarına açılmasıyla birlikte daha çok kazanma hırsına kapılanlar tarafından Rize’nin Ayder Yaylası’daki çarpık yapılaşmaya neşter vuruluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ayder Yaylası’nı eski doğal görünümüne kavuşturmak için yola çıkan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dün Rize’de Ayder Yenileme ve Koruma Projesi Arama Konferansı”nı gerçekleştirdi.

İYİ OLANI BULACAĞIZ

Amaçlarının yayla turizmini canlandırırken doğal alanları da korumak olduğunu ifade eden TOKİ Başkanı Ergün Turan, Ayder’de birlikte ve ortak akıl ile iyiyi bulmak için çalıştıklarını söyledi. Bu amaçla Ayder için hem yenileme hem de koruma projesi oluşturduklarını ifade eden Turan “Ayder’in tamamına ilişkin kentsel tasarım ve mimari projeler geliştirilecektir. Gerekirse yeni yapılacak yapıların az katlı ve yöresel mimariye uygun şekilde inşa edilmesini esas alıyoruz” dedi. Ayder Yaylası’nda uygulanacak çalışmalara ilişkin teknik bilgiler de veren Turan, şöyle konuştu:

“Birlikte bu projenin gerçekleşmesi için önemli bir sorumluluk alacağız. Bu çalışma ülkemizde plancılık, mimarlık ve mühendislik açısından bir ilk olacaktır. Örnek bir çalışma olacaktır çünkü bugüne kadar bu alanda ve büyüklükte yapılmış, planlanmış bir yayla projesi yoktur. Ayder’de yaklaşık 1 milyon metrekare alanda bir proje çalışması yürütülecektir. Bildiğiniz gibi alanın tamamı birinci, ikinci, üçüncü derece sit alanından oluşmakta. Turizm bölgesi, milli park ve yayla olmak üzere kadastro görmüş ve büyük kısmı özel mülkiyet yerleşim alanıdır. Toplamda 639 parsel bulunmakta olup bunların 607’si şahıs mülkiyetindedir. Ayder’de yaptığımız tespitlere göre bu 639 parselden 262’si üzerinde yapı bulunmaktadır. Tescilli 2 yapı bulunmakta, 98 yapı da korunması gereken yapı statüsündedir.”

HASSAS DAVRANIYORUZ

Ayder projesinin TOKİ için de özellikleri itibarıyla yeni bir proje olduğuna değinen Turan, şöyle konuştu: “Her türlü ekolojik hassasiyetler göz önüne alınacaktır. TOKİ 54 vilayette konuştuğumuz alandan çok daha büyük kentsel dönüşüm projeleri yapmaktadır. Burada 360 yapıdan bahsettik.

KAZANMAK İSTİYORUZ

Dolayısıyla TOKİ’nin ilk defa yapacağı, Türkiye’de belki ilk defa yapılacak proje, o açıdan tasarım ve arka planda çalışmaları özel bir proje. Ayder’in TOKİ açısından klasik manadaki kentsel yenilemeden birçok farklı boyutu vardır. Bunları hassasiyetle gözeteceğiz. Önemli olan Ayder’in kazanması. Ayder kazanırsa sadece bu nesil değil, bundan sonra gelen nesillere de katkı sunmuş olur. Ayder’de yaşanan bütün süreçlerin bir kısmı şu anda Uzungöl’de yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle beraber hayırlı sonuçlara ulaşacağımızı umut ediyorum.”

ERDOĞAN’A GÜVENiYORUZ