Topkapı Sarayı açıklarında denizaltı görüntülendi
Topkapı Sarayı açıklarında, seyir halinde ilerleyen bir denizaltı görüntülendi.
İstanbul'da Topkapı Sarayı açıklarında bir denizaltı seyir halinde görüntülendi. Denizaltının İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Kaynak: Habertürk
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