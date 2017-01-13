Topkapı'da facianın eşiğinden dönüldü! Tarihi surdan kopan parça öğrenci servisinin önüne düştü

Ekmek zammıyla ilgili Bakan Çelik'ten açıklama

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ekmek ve un fiyatlarında Buğday kaynaklı herhangi bir artışın söz konusu olmadığına dikkat çekerek" Ekmek ve un fiyatlarında buğday kaynaklı herhangi bir artışı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Birileri çıkıp derse ki buğday fiyatı arttığı için , kesinlikle bu cümleye itibar edilmemeli, bu doğru bir yaklaşım değildir. Buğday kaynaklı ekmek ve un fiyatlarında bir artış, bir önceki yıla göre kesinlikle söz konusu değildir" diye konuştu.