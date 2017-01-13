Topkapı'da facianın eşiğinden dönüldü! Tarihi surdan kopan parça öğrenci servisinin önüne düştü
Topkapı Sulukule Caddesi'nden geçen öğrenci servisinin önüne tarihi surlardan büyük bir parça düştü. İçinde öğrenci bulunan servis, düşen parçaya çarparak durdu. Facianın bir kaç saniye ile atlatıldığı olayda ölen yada yaralanan olmadı. Öğrenciler kaza nedeniyle korku yaşadı.
- DHA
Topkapı Sulukule Caddesi'nden geçen öğrenci servisinin önüne tarihi surlardan büyük bir parça düştü. İçinde öğrenci bulunan servis, düşen parçaya çarparak durdu. Facianın bir kaç saniye ile atlatıldığı olayda ölen yada yaralanan olmadı. Öğrenciler kaza nedeniyle korku yaşadı.
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