Toplu taşımada tebdili kıyafetli denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde başlattığı sivil trafik uygulaması hayata geçirildi. Uygulama kapsamında önceki akşam Ankara’dan İstanbul’a yolcu olarak gelen sivil polis memuru, sürücünün kural hatalarını yol boyu takip etti. İstanbul’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na gelen otobüs girişte trafik polisleri tarafından durduruldu. Ekipler, sivil polisin verdiği bilgiler doğrultusunda otobüs şoförüne kapalı alanda tütün ürünü kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan dolayı 190 TL para cezası kesti.

AMAÇ KAZALARI AZALTMAK

Yolculuğun bitiminde kendini tanıtan sivil trafik polisi, uygulama hakkında yolculara bilgi verdi. Polis memuru Aslan Yılmaz, uygulamanın uzun yolculuklarda yaşanabilecek kazaların asgari seviyeye indirilmesinin amaçlandığını söyledi. Yılmaz, “Ben ve arkadaşlarım görevli olarak otobüs firması ve şoförünün bilgisi olmadan biletli bir şekilde yolculuğa başladık.

Amacımız şoför ve yolcuların emniyet kemerinin takıp takmadıkları, yolcuların bu konuda uyarıp uyarılmadıkları konusunda çalışma yapmaktı. Ayrıca otobüs şoförünün yolculuk sırasında yapmış olduğu ihlalleri tespit ederek cezai işlem uygulamaktı” dedi.

BİLİNÇLENMEK LAZIM!

Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden yolcular ise “Keşke bütün firmalara bu yaptırımlar uygulansa. Bizlerin de bilinçlendirilmesi lazım. Ben otobüslerde emniyet kemerinin zorunda olduğunu bilmiyordum. Bu sayede öğrenmiş oldum” ifadelerini kullandı.