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Topuz yaptığı saçından 32 paket eroin çıkan kız tutuklandı

Adana'da topuz yaptığı saçına tel tokayla 32 paket eroin tutturmuş halde yakalanan genç kız tutuklandı. 6 yıl önce bir arkadaş ortamında uyuşturucuya başladığını belirten genç kızın, çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı yunus ekipleri, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nden çıkan ve daha önce 11 paket eroinle yakalanan Sevil S.'ni (22) yine uyuşturucu kuryeliği yaptığından şüphelenerek durdurdu. Kadın yunus polis, Sevil S.'nin üzerinde arama yaptı ancak uyuşturucu bulamadı. Kadın polis, Sevil S. sürekli topuz yaptığı saçıyla oynayınca şüphelendi. Polis topuzu açınca tel tokayla tutturulmuş halde 32 paket eroin buldu. Yunus ekipleri kadını Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim etti. Sevil S. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında kadının güldüğü görüldü. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. Zanlının ifadesinde ise 6 yıl önce uyuşturucuya bir arkadaş ortamında "bir kereden bir şey olmaz" diye başladığını ancak daha sonra eroin bağımlısı olduğunu, eroinleri polise yakalanmamak için saçına tel toka ile sakladığını, uyuşturucuyu bırakmak istediğini, kullandığı için çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
 

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