Topuz'un itirafından sonra Jason Sandavol mercek altında

İstanbul'daki ABD Konsolosluğu'nda yıllardır çalışan Metin Topuz, FETÖ'nün emniyetteki en etkili isimleri olan Yakup Saygılı, Mahir Çakallı, Nazmi Ardıç ve Mehmet Akif Üner'le sıkı bağlantılı çıktı. Firari savcı Zekeriya Öz ile de irtibatı vardı. FETÖ'cü Topuz hakimlik sorgusunda bu bağlantıları kurma talimatını müdürü Jason Sandoval'dan aldığını iddia etti.

ABD-FETÖ- Türkiye üçgenindeki kirli bağlantıların son olarak gösterdiği isim olan Sandoval'la ilgili bilgilere ulaşıldı. ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) İstanbul Bürosu'nda müdür olan Sandoval 1998'den itibaren DEA da ajanlık yaptı. Daha önce dünya uyuşturucu trafiğinin en önemli iki merkezi olarak kabul edilen Meksika ve Afganistan'da resmi görevler yaptı. Gürcistan'da çalışan Sandoval son olarak ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Reston isimli şehirde yaşadı. Burada yaklaşık 300 bin dolarlık bir evde oturan Sandoval son olarak Güney Karolayna'nın Charleston şehrinde görev aldı. Buradaki Rotary Klüp'te seminerler veren Sandoval'ın Meksika ve Afganistan'da bir çok uyuşturucu çetesini devirdikten sonra Charleston'daki uyuşturucu traf

iğini önlemek için görev yaptığı öğrenildi.

KİRLİ İTTİFAKIN BELGESİ

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda 1982 yılında işçi statüsünde çalışmaya başlayan Metin Topuz'un, ABD ile ilişkili olduğunu gösteren fotoğrafları ortaya çıktı. Topuz'un 1996 yılında ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) mensubuymuş gibi operasyonlara katıldığı belirlendi.

23 KİŞİ DAHA VAR

Türkiye'nin FETÖ'cülere göz açtırmaması, işin ucunu ABD adına çalışan FETÖ bağlantılı ajanlara kadar getirdi. ABD'nin İstanbul Konsolosluğu çalışan Metin Topuz gözaltına alınınca işin rengi değişti. Vize krizini ortaya atan ABD'nin bu tutumuna karşı dün bir konsolosluk çalışanı hakkında daha yakalama kararı çıktı. ABD'deki bir internet sitesi ise geçtiğimiz günlerde FETÖ'den tutuklanan istihbaratçı Enver Altaylı'nın verdiği isimlere göre ABD'nin Türkiye'deki resmi misyonlarında Topuz gibi 23 ismin daha bulunduğunu iddia etti.

AJANIN EVİ

Ajan Sandoval adına Reston kentinde 12024 Taliesin Pl, adresinde 4 odalı ve 300 bin dolar değerinde bir ev bulunuyor. Meksika, Afganistan, Gürcistan ve Türkiye'de resmi görev yapan Sandoval'ın çalışma yerleri Gürcistan ve Türkiye'den sonra Afganistan'a gidecek olan Büyükelçi John Bass ile de benzerlik gösteriyor. (Kaynak:Takvim)