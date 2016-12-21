Torba tasarýnýn 10 maddesi daha kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, iþletmelere, yatýrýmcýlara, ihracatçýlara vergisel teþvikler getiren, denizcilik sektörünün geliþmesine imkan saðlayan, memurlarýn emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan tasarýnýn görüþmelerine devam edildi.

Bugün yapýlan görüþmelerde, tasarýnýn 10 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, belediyeler ve il özel idarelerinin taþýnmaz satýþlarý, teslimleri, katma deðer vergisine tabi tutulmayacak. Belediyeler ve il özel idarelerin taþýnmazlarý satmalarýndaki "2 yýl ellerinde tutma" þartý kaldýrýlacak.

Katma Deðer Vergisi Kanunu'na eklenen geçici maddelerle belediyeler ve il özel idareleri tarafýndan iktisadi iþletme oluþturmaksýzýn yapýlan taþýnmaz teslimlerinde katma deðer vergisi aranmayacak. Bu nedenle geçmiþe dönük herhangi bir tarhiyat yapýlmayacak, daha önce yapýlmýþ olan tarhiyatlardan varsa açýlmýþ davalar feragatla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.

Tutarý ne olursa olsun, mükelleflerin yatýrým teþvik belgesi kapsamýnda imalat sanayisinde ve sadece 2017 yýlýndaki yatýrým harcamalarý kapsamýnda gerçekleþtirilecek inþaat iþleri nedeniyle yüklenilecek ve indirim yoluyla telafi edilemeyecek katma deðer vergisi iade edilecek.

Tasarýya göre, 50 milyon Türk Lirasý ve üzerindeki sabit yatýrým tutarý olanlara, yýlýn altý aylýk dilimlerinde yüklenilen katma deðer vergisi, altý ayý takip eden bir yýl içinde, daha düþük sabit yatýrým tutarý olanlarýn yýl içinde yüklenilen ancak indirilemeyen katma deðer vergisi ise ertesi yýl iade edilecek. Bu kapsamda yapýlacak iþlemlerle ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlýðýnca belirlenecek.

Kara, deniz ve hava ulaþým araçlarý hakkýnda verilen "el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi" kararlarýnýn uygulanmasýnda, el koyma iþlemi bu araçlarýn kayýtlý bulunduðu sicile þerh verilmek suretiyle de olabilecek ve þerh konulduktan sonra kamuya geçme iþlemlerine devam edilecek.

Kara ulaþým araçlarýyla ilgili olarak, düzenlemenin yürürlüðe girdiði ayý takip eden 6'ncý ayýn sonuna kadar ilgili gümrük idaresine baþvurulmasý ve taþýtýn ilk iktisabýnda ödenen ÖTV'nin yüzde 25'ine tekabül eden tutarýn 1 ay içinde ödenmesi halinde, "el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi" kararý kaldýrýlacak. El konulan araç, sahibine iade edilecek.

Serbest dolaþýma giriþ rejimine tabi tutularak ilk iktisabý gerçekleþmiþ kara ulaþým araçlarý ile ilgili olarak, "el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi" kararý verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve belirtilen süre içinde kendiliðinden bildirilmesi durumunda, bu oran yüzde 15 olarak uygulanacak.

- BÝREYSEL EMEKLÝLÝK

Bireysel emeklilikte, katký payýnýn þirket hesaplarýna nakden intikal ettiði tarihten önceki bir tarihte devlet katkýsý hesaplamasýna konu edilmesi nedeniyle erken ödenen devlet katkýsý tutarlarýna, devlet katkýsýnýn Hazine Müsteþarlýðýnca fiilen ödendiði tarih ile ödenmesi gereken tarih arasýndaki süre için gecikme zammý oraný esas alýnarak gecikme bedeli hesaplanacak.

Hesaplanan bedelin devlet katkýsýnýn Müsteþarlýkça ödenmesi gereken tarihten þirketin ödeme yaptýðý tarihe kadar, belirtilen gecikme zammý oranýna göre hesaplanan faiziyle birlikte vergi dairesine ödenmesi gerektiði hususu, emeklilik gözetim merkezi tarafýndan þirkete ve þirketin baðlý olduðu vergi dairesine bildirilecek.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatýrým Sistemi Kanunu'na geçici madde eklenecek. Eklenen yeni maddeye göre, 1 Ocak 2013 tarihi ile bu maddenin yürürlüðe gireceði tarih arasýndaki sürede, katký payýnýn þirket hesaplarýna nakden intikal ettiði tarihten önceki bir tarihte, erken ödenen devlet katkýsý tutarlarýna, devlet katkýsýnýn Müsteþarlýkça ödendiði tarih ile ödenmesi gereken tarih arasýndaki süre için belirtilen gecikme zammý esas alýnarak gecikme bedeli hesaplanacak.

Hesaplanan bedelin, devlet katkýsýnýn Müsteþarlýkça ödenmesi gereken tarihten þirketin ödeme yaptýðý tarihe kadar, gecikme zammý oranýna göre hesaplanan faiziyle ödenmesi gerektiði, emeklilik gözetim merkezince þirkete ve þirketin baðlý olduðu vergi dairesine bildirilecek.

Yapýlan deðiþikliðin yürürlüðe girdiði tarihten önce ödenmiþ katký paylarýna da ayný hüküm uygulanacak.

- HAZÝNE'YE AÝT TAÞINMAZLAR

31 Aralýk 2000 tarihinden önce üzerinde yapýlanma olan Hazine'ye ait taþýnmazlarýn bedelsiz olarak ilgili belediyelere devredilmesi ve belediyeler tarafýndan da öncelikle üzerinde ev, iþ yeri gibi yapý yapan vatandaþlara rayiç bedel üzerinden doðrudan, ihalesiz ve uygun ödeme koþullarý ile satýlmasýna yönelik uygulamada, tarih 19 Temmuz 2003 olarak deðiþtirilecek. Böylece 31 Aralýk 2000 ile 19 Temmuz 2003 tarihleri arasýndaki dönemde Hazine taþýnmazlarý üzerinde ev, iþ yeri gibi yapý yapan vatandaþlar da bu hükümlerden yararlanmasý saðlanacak.

- ÝRTÝFAK HAKKI

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanýnan, öðrencilere yönelik eðitim ve yurt faaliyeti bulunan vakýflardan Gençlik ve Spor, Maliye ve Milli Eðitim bakanlýklarýnca belirlenen þartlarý saðlayanlar lehine, kuruluþ amaçlarýna uygun olarak kullanýlmak üzere mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluþlarýna ait taþýnmazlar üzerinde 49 yýl süre ile "bedelsiz irtifak hakký" tesis edilebilecek.

Devletin hüküm ve tasarrufu altýnda bulunan yerler üzerinde ise bunlar adýna bedelsiz kullanma izni verilebilecek. Bunlardan ayrýca hasýlat payý alýnmayacak. Bu þekilde irtifak hakký tesis edilen veya kullaným izni verilen taþýnmazlardan elde edilen gelirin tamamý, münhasýran öðrencilere yönelik eðitim kurumlarýnýn veya yurtlarýn yapým, bakým, onarým, iþletim ve benzeri giderlerinin karþýlanmasýnda kullanýlacak.

Ýrtifak hakký tesis edilen taþýnmazlarýn tapu kütüðüne, taþýnmazlarýn veriliþ amacý dýþýnda kullanýlmayacaðýna iliþkin þerh konulacak.

Düzenlemenin yürürlüðe girdiði tarihten önce devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki yerler ile mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluþlarýna ait taþýnmazlar üzerinde öngörülen þartlarý taþýyanlar lehine bedelli olarak tesis edilen irtifak haklarý veya kullanma izinleri, bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren 1 yýl içinde talep edilmesi halinde, hasýlat payý alýnmaksýzýn 49 yýl süreli "bedelsiz irtifak hakký"na veya kullanma iznine dönüþtürecek. Bu madde kapsamýnda kalan taþýnmazlarýn kullanýmlarýyla ilgili olarak teblið edilen veya tahakkuk ettirilen kullanma izni ve irtifak hakký bedelleri tahsil edilmez, tahsil edilenler iade edilmeyecek.

Tasarýyla KOBÝ'lerin krediye eriþim imkaný artýrýlacak.

Finansman imkanlarýný geliþtirmek ve kredi sisteminin etkin iþlemesine katký saðlamak amacýyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarýna 25 milyar TL'ye kadar nakit kaynak aktarmaya veya özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeye Hazine Müsteþarlýðýnýn baðlý bulunduðu Bakan; nakit aktarýmý veya ihraç edilecek özel tertip devlet iç borçlanma senetleri için Müsteþarlýk bütçesinin mevcut ya da yeni açýlacak tertiplerine 25 milyar TL'ye kadar ödenek eklemeye Maliye Bakaný yetkili olacak. Bu limitler mevcut düzenlemede 2 milyar TL olarak uygulanýyordu.

TOKÝ'nin, Yüksek Planlama Kurulu kararý kapsamýnda ihraç ettiði borçlanma senetlerinden kaynaklý Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankasý AÞ'ye olan borçlarý, tasarýnýn yürürlüðe girdiði tarih esas alýnarak belirlenen tutar üzerinden Hazine Müsteþarlýða nakledilecek.

Tasarýnýn görüþülmesine yarýn devam edilecek