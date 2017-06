Toroslar’da yüzme kurslarının açılışı yapıldı

Çukurova Mahallesi’nde 18 bin metrekare alanda hizmete sunulan Olimpik Yüzme Havuzunda 3 dönem şeklinde verilecek kursların ilk döneminin açılış programına; Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, mahalle muhtarları, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Olimpik yüzme havuzu tesisine gelen Belediye Başkanı Hamit Tuna’ya yoğun bir sevgi gösterisinde bulunan kursiyer çocuklar, Başkan Tuna’nın boynuna sarılıp kendilerine böyle bir imkanı sunduğu için teşekkür ettiler.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, geçtiğimiz iki yılda yaklaşık 10 bin çocuk ve gencin faydalandığı kurslarla milli yüzücüler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl da kurslara katılımın yoğun olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Tuna: “Kentimiz sahil bandında olmasına rağmen birçok çocuğumuzun yüzme bilmemesinden dolayı denizde, serinlemek için girdikleri sulama kanallarında veya göletlerde boğulma riskiyle karşılaştıklarını ve bu boğulmaların ölümle sonuçlandığını ne yazık ki duyuyoruz. Toroslarımızda yaşayan çocuklarımızın da böyle haberlere konu olmamasını istiyoruz. Geçtiğimiz iki yılda 10 bin çocuğumuzun eğitim aldığı tesisimizde bu yıl da hedefimiz yaklaşık 6 bin çocuğumuzun yüzme eğitimi almasıdır. Okulların kapandığı üç aylık yaz tatili döneminde açtığımız yaz spor okullarımıza; yüzme, futbol, basketbol ve güreşin yanı sıra tenis kortu branşına da ekledik. 10 bin çocuk ve gencimizi de bu kurslarımızda istedikleri branşta spor eğitimi almalarını sağlayacağız. Kurslara katılan çocuklarımıza her yıl olduğu gibi bu yıl da servis imkanı sunuyoruz. Her meslekte, belediyecilikte ve çocuk yetiştirmede uygulayacağımız formül şu. İlgi, bilgi ve takip. Çocuklarınızla ilgili olacaksınız, çocuk yetiştirirken bilgili olacaksınız ve çocuğunuzun genç olmaya yöneldiğindeki taleplerini doğru algılayacaksınız. Ve sonrasında takip edeceksiniz. Takip edilmeyen çocuklar her türlü kötü alışkanlıklar içerisine girebilir. Zemin ve zaman buna çok uygun. Onun için biz de belediye olarak çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz ve onları yaz spor okullarımızda takip edeceğiz, ilgileneceğiz ve gelişimleri ile ilgili bilgi sahibi olacağız. Fiziki olarak sporcu kimlikleriyle öne çıkan, beyni bilgi ile dolu, bilgi çağının bütün teknolojik gelişmişliklerini bilen, uygulayan ve aynı zamanda bizi millet yapan değerleriyle bütünleşmiş bir gençlik yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ‘Ben sporcunun, zeki,çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim”, “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur” sözünden hareketle tüm spor branşlarının ve spor tesislerinin yer aldığı Toroslarımızda çocuklarımızı istedikleri ve ilgi duydukları spor branşlarında buluşturacağız” dedi.

Başarının alt yapı ve tesisleşmeden geçtiğine inandıklarını kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, bu çalışmalarının meyvelerini milli takıma ve dünya şampiyonalarına sporcu göndererek aldıklarını sözlerine ekleyerek; “Bocce branşında milli takıma 7 sporcumuzu gönderdik. O sporcularımızdan iki gencimiz de spor akademisine sınavsız geçiş hakkı kazandılar. Bu bir sembol ve yetiştirdiğimiz değerdir. İşte bu çocuklarımızın da inşallah gerek yüzme ve gerekse; futbol, basketbol, güreş ve tenis branşlarında eğitimle birlikte daha da yükselmelerini hedefliyoruz. Kurslara katılan çocuklarımıza ve onları bu eğitimlere yönlendiren ailelerine teşekkür ediyor ve bu vesileyle tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Hijyen kurallarına büyük önem verdiklerini ve havuzun periyodik olarak bakımdan geçirildiğine dikkat çeken Başkan Tuna, yüzme kursuna katılan tüm kursiyerlere bone hediye etti.

Öte yandan, 7-18 yaş grubunda yer alan çocukların ve gençlerin yüzme eğitimi aldığı kursların ikinci etabı ise 11 Temmuz Salı günü başlayacak.

Kayıtları devam kurslara katılmak isteyenler ise belediye veznelerine yatıracakları 30 TL ücretin dekontu ile birlikte kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraflarıyla Çukurova Mahallesi’nde bulunan Olimpik Yüzme Havuzundaki Toroslar Belediyesi Spor İşleri Koordinatörlüğüne başvurularını yapabilirler ve bunun yanı sıra tesisin; 0324 324 18 65 numaralı telefonunu arayarak bilgi alabilirler.