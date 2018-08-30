‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın himayesindeki 7 kilit isimi araştırıldı

Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle binlerce kişiyi 1 milyar liradan fazla dolandırıp kaçan Mehmet Aydın, Brezilya’da günü gün etmeye devam ediyor. Brezilya’da mafyanın yakından takip ettiği nam-ı değer ‘Tosuncuk’ için çember gittikçe daraldı.

Aydın’ın suç şebekesinin 7 kişiden oluşan organizasyonunun kilit isimlerini araştırdı. Kırmızı bültenle aranan Aydın ile uluslararası iadesiyle ilgili süreçte Brezilya, Aydın’ın ülkelerine kaçak yollarla girdiği halde resmi kayıtlarda arayıp ‘Ülkemizde bu isimde birisi bulunmuyor’ şeklinde cevap vermesi Brezilya’nın Aydın’ı koruyor yorumlarına neden oldu. İşte Çiftlik Bank örgütünün kilit isimleri:

ÖRGÜTÜN KİLİT İSMİ

Osman Naim Kaya: Uruguay’da tutuklandı. INTERPOL’ün girişimleriyle Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor. Suç örgütünün kilit ismi olarak niteleniyor. Aydın, mal varlığını da Kaya’nın üzerine yapmış. Tosuncuğun kardeşi Fatih Aydın, kırmızı bültenle aranıyor. Eşi Sıla Aydın’ın ise gizli tutulan bir yerde yaşadığı belirtildi.

EŞİ GİZLİ BİR YERDE YAŞIYOR

Organizasyonun Fatih Aydın tarafından yürütülen aşamasında eşi Hava Aydın göze çarpıyor. Hava Aydın: Güvenlik birimleri tarafından yakalanan isimler arasında. Cudi Cumhur Yurdakul: Mehmet Aydın’ın yazılımcı olarak iş ortağı. Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediği ve bu yönde işbirliği yapmak istediği belirtildi. Kırmızı bültenle aranıyor.

PRODÜKTÖRÜ ARANIYOR

Umeyr Karakoç: Aydın’ın rapçi olarak ortaya çıktığı dönemde prodüktörlüğünü yaptı. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı var. En son Arjantin’den Umeyr Freezer olarak sosyal medya paylaşımı yaptı. Babası Niyazi Karakoç Çiftlik Bank’ta Genel Müdürlük yaptı. Düzgün Genç: Çiftlik Bank’ın beyni. Bulgaristan’da yakalandı. Türk INTERPOL’ü tarafından teslim alındı. (Akşam)